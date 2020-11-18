"Пока вынесли постановление об особом порядке рассмотрения дела, но нашу позицию еще не выясняли. Мы сразу это оспорим. Наше согласие здесь обязательно по закону.
Ожидать можно любого исхода. Мы категорически не согласны с особым порядком рассмотрения дела, закон на нашей стороне, но мы живем в Стране Cоветов, где все возможно", - заявил Островский в интервью "Чемпионату".
Напомним, в начале августа в Москве проходил любительский турнир по футболу "Кубок Селебрити". В одном из матчей встречались команды "Ничего Обычного" и "Матч ТВ", за которую выступал Широков. В одном из эпизодов Роман упал в штрафной площади соперника после возможного контакта с соперником. Не услышав свисток и назначение пенальти от арбитра, он пошёл к нему разбираться, предъявляя претензии. Данченков показал Широкову прямую красную карточку за споры с арбитрами, за что получил от футболиста кулаком по лицу. Затем Широков продолжил добивать судью ногами.
Суд постановил рассмотреть дело Романа Широкова в особом порядке. Адвокат пострадавшей стороны против
Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал ход дела.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!