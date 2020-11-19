Сообщается, что в случае невыплаты долга игроки "Тамбова" не выйдут на гостевой поединок против красно-белых, который запланирован на 5 декабря.
Ранее губернатор области Александр Никитин пообещал решить вопрос с финансированием, однако вопрос так и не решен до сих пор.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник: "Чемпионат"
Источник: игроки "Тамбова" готовы не выйти на матч со "Спартаком" в случае невыплаты долга
Футболисты "Тамбова" готовы бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Тамбов"
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