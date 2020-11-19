"Посмотрим, что будет. Последние изменения в матчах "Динамо" в том, что при потере мяча они сильно прибавили в контрпрессинге. Безусловно, у них сильные контратаки, но этим и раньше славились, поскольку у них есть такие игроки, как Лесовой и другие быстрые футболисты, особенно на позициях крайних нападающих. Нам нужно думать о нашей атаке, но делать все возможное, чтобы не допустить контратак соперника. Это является их козырем, о котором мы давно знаем.
В последних матчах соперники "Динамо" получили много красных карточек. Игроки "Динамо" опасны в атаке, они быстрые, на них фолят, что приводит к фолам и удалениям. Подобного с таким количеством красных карточек в России я не видел", - отметил Тедеско.
Матч "Спартак" - "Динамо" состоится 21 ноября. Начало - в 19:00 мск.
Тедеско: нам нужно делать все возможное, чтобы не допустить контратак "Динамо"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
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