"Бакаев из-за коронавируса пропустил наши весенние сборы и кто-то может сказать, что это было давно, но я вас уверяю, что это до сих пор дает о себе знать. Сам Бакаев хочет вернуться на прежний уровень, он старается, он хочет тренироваться, он хочет работать, как можно больше, но иногда больше не значит лучше", - сказал Тедеско.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний Бакаев в составе "Спартака" провел 13 матчей и забил 1 мяч.
Тедеско: Бакаев из-за коронавируса пропустил наши весенние сборы. Это до сих пор дает о себе знать
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о физической форме полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!