Тедеско: Бакаев из-за коронавируса пропустил наши весенние сборы. Это до сих пор дает о себе знать

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о физической форме полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
"Бакаев из-за коронавируса пропустил наши весенние сборы и кто-то может сказать, что это было давно, но я вас уверяю, что это до сих пор дает о себе знать. Сам Бакаев хочет вернуться на прежний уровень, он старается, он хочет тренироваться, он хочет работать, как можно больше, но иногда больше не значит лучше", - сказал Тедеско.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Бакаев в составе "Спартака" провел 13 матчей и забил 1 мяч.

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Теги: Спартак Тедеско Бакаев
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