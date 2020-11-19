"Кроме Кокорина у нас есть Соболев, Понсе, Бакаев, Урунов и каждый раз перед игрой мы должны делать сложный выбор, кого поставить в стартовый состав. Вопрос выбора основного состава один - как мы можем выиграть предстоящую игру?
На данный момент Кокорин хорошо тренируется, он сыграл ряд матчей, где-то выходил на замену, где-то начинал в стартовом составе. Другие игроки также очень важны и делают большой вклад. Соболев забил два мяча в последних матчах, Понсе и Ларссон отметились результативными действиями. Кокорин провел неплохой матч с "Химками", - сказал Тедеско.
Тедеско: каждый раз перед игрой мы должны делать сложный выбор, кого поставить в стартовый состав
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о выборе состава на матчи.
Фото: ФК "Спартак"
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