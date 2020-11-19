Поединок в Белграде завершился поражением России со счетом 0:5.
Как сообщает пресс-служба сборной России, у 21-летнего игрока подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдет дообследование в ЦСКА, после которого медицинский штаб "армейцев" примет решение о тактике и сроках лечения Дивеева.
В текущем сезоне РПЛ Дивеев в составе ЦСКА провел 10 матчей и забил 1 мяч.
В ближайшем туре "армейцы" на своем стадионе примут "Сочи". Матч состоится 22 ноября и начнется в 14:00 мск.
У Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче Лиги Наций Сербия - Россия.
Фото: ПФК ЦСКА
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