"Если брать случай с Дзюбой, то ответственность может быть до семи лет лишения свободы, поскольку в этом случае есть несколько отягчающих признаков — имеет место вымогательство в крупном размере, сама информация имеет порочащий характер для потерпевшего и распространяется с использованием сети Интернет", — сказал Каракасиян.
Напомним, что опубликованное в сеть интимное видео с участием Артема Дзюбы стало поводом для обсуждений на российском ТВ и интернете. Футболист был лишен капитанской повязки в петербургском "Зените". Также главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи национальной команды, объяснив это тем, что Дзюбе нужно время, чтобы побыть с семьей.
Источник: подкаст "SILA Права"
Шантажисты Дзюбы могут получить до 7 лет лишения свободы
Юрист по уголовным делам Артём Каракасиян рассказал о возможном наказании для людей, которые шантажировали нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу из-за интимного видео.
Фото: Sportbox
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