Напомним, что травму игрок получил по ходу встречи со сборной Сербии (5:0) в Лиге наций. Сообщается, что у Дивеева выявлен перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга. Сроки восстановления станут известны позже.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний защитник провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: "Чемпионат"
Источник: у Дивеева выявлен перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга
Стал известен характер повреждения защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА
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