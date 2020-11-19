Газизов: если бы я не привез Урунова в "Спартак", он бы уже давно играл в ЦСКА или "Рубине"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о переходе Остона Урунова.
Фото: ФК "Спартак"
"Если бы я Остона Урунова не привез в "Спартак", он бы уже давно играл в другом клубе. ЦСКА, "Рубине" и он бы играл на очень высоком уровне. Это не является ни для кого секретом. Люди, которые живут сегодня футболом, это понимают. Если я бы его не привез в "Спартак", мне бы сказали, почему основной игрок "Уфы" перешел в другой клуб? Я не имел на это право. Это самая тяжелая сделка "Спартака" в минувшее трансферное окно," - сказал Газизов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.
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