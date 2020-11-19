Газизов: аренда Мозеса стоит 300 тысяч евро
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о переговорах по переходу Виктора Мозеса.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"Переговоры по Мозесу я вел с Мариной Грановской. Она помогла убедить игрока переехать в Россию и большое ей спасибо за это, она сыграла большую роль в этом переходе. Этот переход был в пределах тех сумм, которые мы закладывали. Аренда не бесплатная, она стоила 300 000 евро, выкуп составляет 5 миллионов евро, но он не обязательный. Если Мозес сыграет определенное количество матчей и он добьется определенных результатов, то у нас будет возможность его купить. Мозес мне сказал, что он хочет обрести клуб, с которым он может достигнуть спортивных результатов", - рассказал Газизов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.
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