"Для "Спартака" это не ново, клуб обязан бороться за титулы - это в крови у болельщиков и команды. Мне это несложно, предает драйв - надеюсь, что и игроки с тренерами от этого заводятся. Если мы будем в Европе по итогам сезона - нормально", - сказал Газизов.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.
В ближайшем туре чемпионата России красно-белые на своем стадионе примут "Динамо". Встреча состоится 21 ноября и начнется в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Газизов: "Спартак" обязан бороться за титулы - это в крови у болельщиков и команды
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о задачах команды на сезон.
Фото: Vesti.Ru
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