"Рано или поздно я уйду из "Спартака", это произойдёт в любом случае. Я футбольный человек, яркий показательный менеджер. У меня контракт с клубом, чемодан всегда собран — в этом я не отличаюсь от тренера. Я не тот, кто пришёл в "Спартак" и думает, что он здесь навсегда", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Напомним, что Газизов занимает должность генерального директора "Спартака" с 10 июля 2020 года. Ранее специалист занимал аналогичный пост в "Уфе". Газизов неоднократно заявлял, что его цель в "Спартаке" - бороться за титулы. Московская команда после 14-и туров занимает 3-е место в РПЛ, набрав 28 очков.
Газизов: я не тот, кто пришел в "Спартак" и думает, что он здесь навсегда
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал об отношении к возможному уходу из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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