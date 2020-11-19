"Интересное противостояние — в кои-то веки на обе команды можно смотреть без содрогания. Хотя до идеала им ещё далеко. "Спартак" постоянно трясёт — может выдать как отличную, так и посредственную игру. "Динамо" вроде набрало ход, но это было ожидаемо — приход нового тренера обычно встряхивает коллектив. Особенно интригует то, что обе команды располагаются вверху таблицы, чего давно не было", — передает слова Гаврилова "Известия".
Напомним, что встреча красно-белых и бело-голубых пройдет 21 ноября на "Открытие Арене". Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Гаврилов - о дерби "Спартак" - "Динамо": в кои-то веки на обе команды можно смотреть без содрогания
Легендарный футболист московского "Спартака" Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
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