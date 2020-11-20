Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско попал в лучшую десятку самых перспективных тренеров мира по версии испанского спортивного издания AS.
Также в этот рейтинг вошли такие тренеры, как Юлиан Нагельсманн, Микель Артета, Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги.
Московский "Спартак" с 28 очками в 14 матчах занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на 2 очка от "Зенита" и на 3 от ЦСКА.
В Испании Тедеско включили в топ-10 самых перспективных тренеров мира
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вошел в рейтинг из 10 самых перспективных в мире по версии испанского издания.
Фото: РПЛ
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