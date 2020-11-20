Темой трека под названием "#ямыдзюба" стал скандал с форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, который стал героем получившего распространение в интернете компрометирующего видеоролика и не получил вызов в национальную команду.
Рэпер Natan выпустил тематический трек в поддержку Дзюбы
Рэп-исполнитель Natan записал новый трек, посвященный ситуации с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Темой трека под названием "#ямыдзюба" стал скандал с форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, который стал героем получившего распространение в интернете компрометирующего видеоролика и не получил вызов в национальную команду.
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