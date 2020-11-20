Уткин сообщил, что экс-руководитель канала "Матч ТВ" Билан будет работать в Окко

Бывший продюсер телеканала "Матч ТВ" Наталья Билан займет управленческую должность на Okko.Sport.

Фото: РИА Новости

Экс-продюсер спортивного телеканала "Матч ТВ" Наталья Билан займет должность на Okko.Sport, сообщает телеграм-канал журналиста Василия Уткина.



- Итак, Наталья Всеволодовна Билан практически обеими ногами, а также шинами Мазерати вступает менеджировать на Окко Спорт, - написал Уткин в своем телеграм-канале.



Билан работала на "Матч ТВ" с момента основания канала в 2015 году. В начале ноября 2020 года стало известно о ее уходе с должности.