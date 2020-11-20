"Игроки сборных вернулись все в нормальном состоянии. Ароян отыграл все три матча. Тренерский штаб, может быть, даст ему отдохнуть в матче с "Краснодаром". А Карепетян и Тилль в обойме, готовы выходить играть, травмированных нет", - сказал Худяков.
Матч "Краснодар" - "Тамбов" сосоится 21 ноября и начнется в 14:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице набрав 12 очков.
Ранее появилась информация, что игроки "Тамбова" намерены бойкотировать матч 17-го тура со "Спартаком", если не будут выплачены долги по зарплате.
Источник: "СЭ"
Худяков: Ароян может пропустить матч с "Краснодаром"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о кадровой ситуации команды перед поединком 15-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!