Худяков: Ароян может пропустить матч с "Краснодаром"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о кадровой ситуации команды перед поединком 15-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Фото: ФК "Урал"