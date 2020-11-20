"Необъективно как-то, не стоит заострять внимание на таких рейтингах. Опубликовали и опубликовали, все это условно. Я тоже могу завтра выложить свое мнение, и оно будет весомее. Я эти издания читаю, читал, когда играл - повторюсь, не стоит заострять внимание", - сказал Мостовой.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
В следующем туре команда Тедеско на своем поле примет "Динамо". Встреча состоится 21 ноября. Начало - в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой отреагировал на информацию о третьем месте Тедеско в рейтинге перспективных тренеров
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением о третьем месте наставника красно-белых Доменико Тедеско в рейтинге перспективных тренеров мира.
Фото: "Чемпионат"
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