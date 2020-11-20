- Здорово ли прибавил Айртон за два года в "Спартаке"? На самом деле он молодец, старается. Хотелось бы только, чтобы он выучил русский или хотя бы английский. Иногда мне кажется, что свой родной язык он тоже не знает. Просто слушает, головой качает. Ему можно 2-3 минуты что-то говорить, он просто в конце головой кивнет. Улыбается зато красиво: зубы где-то у себя в Бразилии сделал со скидкой. Ещенко сказал, что воспитывает из Айртона топового защитника? У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник? - цитирует Джикию официальный сайт "Спартака".
23-летний левый защитник Лукас Айртон перешел в московский "Спартак" в январе 2019 года из "Флуминенсе". За два неполных года бразильский футболист сыграл за красно-белых 64 встречи, в которых записал на свой счет 3 гола и 7 результативных передач. 36-летний правый защитник Андрей Ещенко выступает за "Спартак" с июля 2016 года. За четыре с лишним сезона в составе красно-белых провел 104 игры, забил в них 1 мяч и отдал 3 голевых паса. 21 ноября московский "Спартак" на своем поле сойдется в дерби с "Динамо" в рамках 15 тура Российской премьер-лиги.
Джикия: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?
Центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о крайних защитниках клуба Лукасе Айртоне и Андрее Ещенко.
Фото: ФК "Спартак"
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