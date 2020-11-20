"В раздевалке Артем отдал мне этот приз, за что ему огромное спасибо. Большой, мужской поступок. Я поблагодарил Артема, он поддержал меня. Я очень тронут", - сказал Сутормин.
Напомним, что в день матча с "Краснодаром" умер отец Сутормина.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Сутормин в составе "Зенита" провел 11 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Bobsoccer
Сутормин: тронут мужским поступком Дзюбы
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал о поступке нападающего петербургской команды Артема Дзюбы после матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
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