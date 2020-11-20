Теперь Аршивин сможет платить меньше алиментов. Разбирательства футболиста и телеведущей длились полгода. Сторона Аршавина хотела платить меньше денег на троих детей. Сегодня суд удовлетворил иск экс-футболиста. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 от ежемесячных доходов Аршавина. Ранее Андрей выплачивал бывшей супруге 300 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка.
Напомним, что на протяжении футбольной карьеры Аршавин выступал за такие клубы, как "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".
Источник: Телеграм-канал Mash
Аршавин выиграл суд против бывшей жены, он сможет платить меньше алиментов
Экс-футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин, ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей жены Юлии Барановской.
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