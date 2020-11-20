Ранее появилась информация, что игрок получил травму в расположении олимпийской сборной Бразилии. Эту новость подтвердил агент Вендела Сезар Барбьери.
"Сколько времени пропустит Вендел? Точно не знаю, но следующую игру за "Зенит" он не сыграет", - цитирует Барбьери Sport24.
Напомним, что встреча "Зенита" и "Ахмата" состоится 21 ноября в Грозном. Начало матча - 16:30 по Москве.
Агент Вендела подтвердил, что бразилец пропустит игру "Зенита" с "Ахматом"
Полузащитник "Зенита" Вендел действительно пропустит матч 15-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"
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