"Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч.
Если у Соболева проблемы с коленом, надо было выпустить любого другого игрока. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы", - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Напомним, что на время отсутствия в сборной России Дзюбы место основного форварда национальной команды занял Заболотный. В матчах с Турцией (2:3) и Сербией (0:5) Антону не удалось реализовать несколько голевых моментов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Заболотного 13 матчей, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Орлов: у Заболотного в голове не хватает футбольного мозга
Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов делился мнением об игре нападающего сборной России и "Сочи" Антона Заболотного, а также сравнил игрока с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: Сергей Дроняев/Еженедельник "Футбол"
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