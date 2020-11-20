Орлов: у Заболотного в голове не хватает футбольного мозга

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов делился мнением об игре нападающего сборной России и "Сочи" Антона Заболотного, а также сравнил игрока с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: Сергей Дроняев/Еженедельник "Футбол"
"Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч.

Если у Соболева проблемы с коленом, надо было выпустить любого другого игрока. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы", - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Напомним, что на время отсутствия в сборной России Дзюбы место основного форварда национальной команды занял Заболотный. В матчах с Турцией (2:3) и Сербией (0:5) Антону не удалось реализовать несколько голевых моментов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Заболотного 13 матчей, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Орлов Заболотный Дзюба Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Transfermarkt составил сборную из самых дорогих россиян без матчей за национальную команду (фото)
"За нашим чемпионатом ни хрена не следят!" Павлюченко - о перспективах российских игроков в Европе 1
Боярский: на матч с "Ахматом" Дзюба должен выйти в роли капитана 2
Орлов: у Заболотного в голове не хватает футбольного мозга 2
Боярский: зачем "Зениту" Халк? Сейчас это команда, а не отдельные личности 3
Капитан "Чертаново" выйдет на игру с "Иртышом" в повязке с изображением Егора Летова (фото)
Глава Федерации футбола Гаити пожизненно дисквалифицирован за сексуальное насилие над футболистками
Ван Дейк приступил к восстановительным тренировкам
Манчини выздоровел после перенесенного коронавируса
Трахтенберг вылечился от коронавируса 2
Божович может возглавить сборную Сербии
Фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль Гризманна с криками: "Уважай Месси!" (видео)
Тедеско в европейском топ-3, Соболев не сыграет в 2020 году, Чалов продлил контракт до 2024-го. Главное за 20 ноября 3
Сутормин: "Зенит" играет не только верхом, у нас есть вариативность 1
Агент Вендела подтвердил, что бразилец пропустит игру "Зенита" с "Ахматом"
Лодыгин: в мои планы входит возвращение в сборную России 7
Аршавин выиграл суд против бывшей жены, он сможет платить меньше алиментов 3
Джеко во второй раз сдал положительный тест на коронавирус
Матчи РПЛ в Москве будут проходить со зрителями
Лодыгин: лучше закончу в полулюбительском клубе в Греции, чем буду играть в ФНЛ 6
Йович заразился коронавирусом
Лодыгин: топ-3 вратаря России? Акинфеев, я и Шунин 3
Источник: "Барселона" не продаст Месси в январе
Лунев: нам немного не везет в Лиге чемпионов
Чалов подписал новый контракт с ЦСКА 6
Вендел пропустит игру с "Ахматом" 2
Третья попытка "Алании" и визит "Крыльев" к Юрану. Анонс 23-го тура ФНЛ 2
Сутормин: тронут мужским поступком Дзюбы
Источник: "Зенит" не заинтересован в Халке 12
Джикия: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник? 2
Все новости
-