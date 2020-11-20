- Профессиональные ли у меня с Тедеско отношения, или дружеские, приятельские? Не могу сказать, что приятельские. Это и неправильно, наверное. Я отношусь к нему с большой теплотой. Более того, оставить его в "Спартаке" - мое решение. Мог ли я его уволить? У меня была возможность прийти и сказать: "Он мне не нужен". Но я сказал: "Нет, буду работать с этим специалистом", - передает слова Газизова "Чемпионат".
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов работает в этой должности с июля 2020 года. Главный тренер клуба Доменико Тедеско принял пост в октябре 2019 года - сторонником его назначения был предыдущий гендиректор красно-белых Томас Цорн. В первом, неполном сезоне Тедеско "Спартак" завершил чемпионат России на 7 месте, набрав 39 очков. В текущем розыгрыше РПЛ красно-белые с 28 очками после 14 сыгранных туров находятся на третьей строчке таблицы.
Газизов: оставить Тедеско в "Спартаке" - мое решение
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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