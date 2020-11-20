В последних трех турах обе команды показывают удручающий результат: "быки" взяли 0 очков (а их серия поражений во всех турнирах достигла уже 5 матчей), "волки" 1 очко. При этом "Краснодар" находится в турнирной таблице явно ниже своих амбиций – всего лишь на 10 месте с 18 очками. "Тамбов" же борется за уход от стыков (12 очков, 13 место), но его финансовое состояние настолько плачевно, что игроки планируют бойкотировать встречу 17 тура со "Спартаком".
Соперники дважды встречались в прошлом сезоне. На поле "Тамбова" со счетом 2:0 победила команда Сергея Галицкого, а в Краснодаре была зафиксирована ничья 0:0.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Краснодар" - "Тамбов" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 14:00 МСК 21.11.2020
"Краснодар" - "Тамбов". Где смотреть матч онлайн 21 ноября 2020
В матче 15 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" принимает на своем поле "Тамбов".
Фото: РПЛ
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