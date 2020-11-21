- Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в "Зените", ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть, - передает слова Петржелы "Чемпионат".
Напомним, что после скандала с опубликованным и широко распространенным в мировой глобальной сети компрометирующим Дзюбу видео главный тренер "Зенита" Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки и передал ее хорватскому защитнику Деяну Ловрену. Наставник сборной России Станислав Черчесов просто не стал вызывать Дзюбу на матчи ноябрьского окна ФИФА, роль капитана в них исполнял Георгий Джикия.
Петржела: Дзюба может играть в основе, но с ролью капитана и в "Зените", и в сборной должен распрощаться
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение по скандальной ситуации вокруг нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости
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