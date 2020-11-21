"Спартак" - "Динамо". Где смотреть матч онлайн 21 ноября 2020

В матче 15 тура РПЛ состоится старейшее российское дерби - в очном поединке сойдутся московские "Спартак" и "Динамо".
Фото: РПЛ
Первое в истории отечественное дерби, берущее начало еще в 1923 году, в этом сезоне станет и первым дерби немецких тренеров. Доменико Тедеско проработал на своем посту уже год и на второй сезон достиг кое-каких успехов. Сандро Шварц едва начал тренировать бело-голубых, но уже успел привить им довольно яркую и эффективную игру - три победы в трех матчах, в том числе разгром "Локомотива" со счетом 5:1. Тактическое противостояние из Бундеслиги на фоне только вернувшихся из своих национальных сборных ведущих игроков – это очень интересно и малопредсказуемо по результату.

Впервые за многие годы исход этого дерби значим для обоих участников в плане борьбы за высокие места, в том числе и между собой: «Спартак» третий в таблице с 28 очками, в то время как у идущего четвертым «Динамо» 26 – и в случае победы гости смогут обойти своего заклятого противника по итогам первого круга чемпионата.

Статистика очных встреч за последние два сезона в пользу красно-белых: 3 победы и 1 ничья в 4 матчах.

Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Спартак" - "Динамо" онлайн бесплатно возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 19:00 МСК 21.11.2020

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Теги: Спартак Динамо
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