- Есть ли что-то под слухами о том, что в "Спартак" меня назначила Зарема Салихова? Конечно, нет. Но мы встречались во время переговоров с Леонидом Арнольдовичем, - передает слова Газизова "Чемпионат".
21 ноября московский "Спартак" встретится в дерби со столичным "Динамо", матч пройдет в рамках 15 тура РПЛ. Красно-белые занимают третью строчку в таблице с 28 очками, отставая от "Зенита" на 2 пункта, а от ЦСКА на 3.
Газизов: под слухами, что в "Спартак" меня назначила Зарема, ничего нет. Но мы встречались
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что инициатором его привлечения в клуб была Зарема Салихова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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