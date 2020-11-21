Болельщики "Зенита" посетят матч с "Ахматом" бесплатно

Такое решение было совместно принято руководством обоих клубов. Болельщикам "Ахмата", в свою очередь, не придется платить за билеты на игру с "Зенитом" в Санкт-Петербурге, который состоится в марте 2021 года.Напомним, что матч "Ахмат" - "Зенит" пройдет сегодня, 21 ноября. Начало матча - в 16:30 по московскому времени.Источник: официальный сайт ФК "Зенит"