— Я хоть и болельщик "Динамо", но думаю, что для "Динамо" лучшим выходом будет ничья, — рассказал Лещенко в интервью "СЭ".
Напомним, матч 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги состоится сегодня. Начало: 19:00 мск.
После 14-и туров "Спартак" идёт на третьей строчке турнирной таблицы с 28 очками. "Динамо" — четвертое, с 26 очками.
Лещенко: думаю, что для "Динамо" лучшим выходом матча со "Спартаком" будет ничья
Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко считает, что московский клуб устроит ничья в игре со "Спартаком".
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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