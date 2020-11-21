"Мы должны были побеждать. У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений — например, эпизод с пенальти. Мне кажется, что в этом моменте арбитр был слишком жесток.
Повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьёзного, потому что он очень важен для нас.
Эпизод в штрафной "Ахмата", когда мяч попал в руку защитнику? Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую", - приводит слова Ловрена пресс-служба "Зенита".
"Зенит" после ничьи в Грозном набрал 31 очко и сравнялся по очкам с московским ЦСКА. У "армейцев" игра в запасе. "Ахмат", набрав 24 очка, поднялся на пятое место. Следующая игра в РПЛ у "Зенита" на выезде с тульским "Арсеналом". Перед этим петербуржцы в Риме сыграют с "Лацио" в Лиге чемпионов. У "Ахмата" в следующим туре домашняя игра с "Локомотивом".
Ловрен: судья матча с "Ахматом" принял несколько странных решений
Защитник "Зенита" Деян Ловрен прокомментировал результат матча с грозненским "Ахматом" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
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