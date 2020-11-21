"Штанга ворот "Динамо", перекладина ворот "Спартака", масса острых моментов у ворот обеих команд.
Дерби этим вечером составляет конкуренцию фигурному катанию", - написала Канделаки в своем телеграм-канале.
На данный момент в матче "Спартак" - "Динамо" идет второй тайм, счет пока не открыт. В первой половине игры команды обменялись опасными ударами, которые угодили в каркас ворот.
Канделаки прокомментировала первый тайм дерби "Спартак" - "Динамо"
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подвела итоги первого тайма матча 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
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