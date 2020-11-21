Единственный гол с пенальти на 72-й минуте забил Антон Миранчук.
Стоит отметить, что весь второй тайм "железнодорожники" играли в меньшинстве. В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален защитник Ведран Чорлука.
На 65-й минуте арбитр матча Алексей Сухой отменил гол Зе Луиша, зафиксировав игру рукой у игрока "Локомотива".
"Локомотив" этой победой прервал серию из трех поражений подряд, и набрав 24 очка догнал "Ахмат" и делит с ним 5-6 место. "Арсенал" остался на 12 месте. Команда не побеждает на протяжении четырех туров.
В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Ахматом". "Арсенал" в Туле примет "Зенит".
Чемпионат России, 15 тур
"Локомотив" 1:0 "Арсенал"
Гол: Миранчук, 72 (пен.)
Локомотив: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 87), Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук Ан., Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер (Лысцов, 46)
Арсенал: Нигматуллин, Бауэр, Рассказов, Довбня, Григалава (Костадинов, 36), Ломовицкий, Хлусевич (Горбатенко, 78), Кадири, Чаушич, Джорджевич, Панченко (Пантелеев, 73)
Предупреждения: Крыховяк, 11, Чорлука, 21, Панченко, 38, Чаушич, 55, Костадинов, 75
Удаления: Чорлука, 45+3
"Локомотив", победив "Арсенал", прервал серию из трех поражений подряд
Фото: ФК "Локомотив"
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