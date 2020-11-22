"Считаю, что хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. К сожалению, не выиграли. Видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвёртой попытки. Мог, наверное, и два сегодня забивать. Приятно, что я стал первым по количеству матчей. Надеюсь, что это не предел", - заявил Зобнин пресс-службе "Спартака".
Роман Зобнин отличился в матче 15-го тура РПЛ против московского "Динамо". Его гол на 85-й минуте принес "красно-белым" ничейный результат по итогам встречи. "Спартак" занимает третье место в таблице чемпионата, отставая от лидирующих "Зенита" и ЦСКА на 2 очка.
Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе московской команды полузащитник провел 133 матча, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.
Зобнин: приятно, что стал первым по количеству матчей за "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"
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