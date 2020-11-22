— Зобнин сыграл просто здорово, протащил, обыграл. Защитники исполнили роль кеглей, — рассказал Мостовой в интервью "Чемпионату".
26-летний Зобнин выступал в структуре "Динамо" с 2013 по 2016 год, проведя за основную команду 53 матча, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.
Затем футболист перешёл в "Спартак" за 3 млн евро, за который успел сыграть 133 игры, забить семь голов и отдать 11 голевых передач.
"Защитники исполнили роль кеглей". Мостовой оценил гол Зобнина "Динамо"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил гол хавбека "Спартака" Романа Зобнина в игре 15-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1).
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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