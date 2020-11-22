Встреча закончилась со счётом 2:2. "Зенит" пропустил второй мяч в концовке встречи с пенальти.
"Зенит" набрал 31 очко и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Но уже сегодня питерцев может обойти ЦСКА, который набрал также 31 очко при игре в запасе.
"Что касается эпизода с пенальти в ворота "Зенита", это очень спорный момент. Мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи", — цитирует Кузяева "Матч ТВ".
Кузяев: мне кажется, пенальти в матче с "Ахматом" не было
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: РФС
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