Встреча закончилась со счётом 1:1. Мостовой выразил сожаление в связи с тем, что клубы тренируют иностранные специалисты. Главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско, а "Динамо" - Сандро Шварц.
"Я, кстати, угадал, что счёт будет 1:1. Но мне обидно, что два, наверное, самых легендарных клуба в нашей стране тренируют два иностранца. И ни тот, ни другой в футбол не играли. Это просто…" - приводит слова Мостового "РБ-Спорт".
Мостовой: обидно, что два самых легендарных клуба России тренируют иностранцы
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо".
Фото: ТАСС
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