Встреча закончилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт на уже на пятой минуте, отличился Арнор Сигурдссон. Но на 23-й минуте Никита Бурмистров восстановил равновесие.
Вскоре Артур Юсупов забил второй мяч, но гол был отменён после просмотра VAR. В начальной стадии атаки был зафиксирован офсайд.
ЦСКА набрал 32 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" набрал 24 очка и вышел на пятое место.
Чемпионат России
15 тур
ЦСКА - Сочи - 1:1 (1:1)
Голы: Сигурдссон, 3 - Бурмистров, 22
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 63), Магнуссон, Дивеев, Сигурдссон (Ахметов, 67), Зайнутдинов, Обляков, Марадишвили, Тикнизян (Эджуке, 63), Влашич, Чалов (Гайч, 67)
Сочи: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Юсупов, Жоаозиньо, Бурмистров (Пруцев, 80), Заболотный (Дуганджич, 83)
Предупреждения: Жоаозиньо, 34, Ахметов, 71, Юсупов, 80
ЦСКА не удержал победу над "Сочи"
В Москве завершился матч 15-го тура РПЛ, ЦСКА сыграл вничью с "Сочи".
Фото: Твиттер ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!