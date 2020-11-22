— У нас большие проблемы в российском футболе. Уровень нашего чемпионата ниже среднего. Как бы кто ни кричал, что премьер-лига в порядке и всё такое, но результатов нет. В еврокубках мы проваливаемся, причем уступаем командам из первенств, которые стоят ниже нас в рейтинге, — цитирует Канчельскиса "Российская Газета".
Напомним, в еврокубках от России выступает четыре команды. В Лиге чемпионов нас представляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а в Лиге Европы единственным представителем страны является московский ЦСКА. На всех команды провели 12 матчей, ни разу не одержав победу. Все российские клубы занимают в своих группах 3-4 место.
Канчельскис: у нас большие проблемы в российском футболе, а уровень РПЛ ниже среднего
Российский специалист Андрей Канчельскис высказался о уровне российского футбола.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!