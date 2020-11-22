"Матч за три очка, при чем эти очки нужны были и ЦСКА, и "Сочи". Игра была равная, но по моментам выглядело, что "Сочи" ближе к победе. Сейчас идет борьба за первое место, никто не хочет отступать. Все лидеры потеряли очки, так что все еще впереди", - сказал Гришин.
Встреча между ЦСКА и "Сочи" закончилась вничью 1:1. Голами в этой встречи отметились Арнор Сигурдссон и Никита Бурмистров. Также, при помощи VAR, в матче был отменен гол Артура Юсупова.
ЦСКА стал победителем первого круга нынешнего сезона РПЛ, набрав в 15-ти матчах 32 очка. Следующий матч у "армейцев" против "Рубина" в Казани 29 ноября.
Источник: "СЭ"
Гришин: "Сочи" был близок к победе над ЦСКА
Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча ЦСКА - "Сочи" (1:1).
Фото: "СЭ"
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