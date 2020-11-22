- "Зениту" не хватало резкости, свежести. Но все подпортил Карасев, давать такой пенальти просто нельзя. Идет верховая борьба, игрок почему-то хватается за лицо. Мы уже привыкли, что в каждом туре то судья ошибется, то ВАР, - передает слова Мостового "РБ-Спорт".
Встреча 15 тура Российской премьер-лиги между грозненским "Ахматом" и петербургским "Зенитом" закончилась вничью 2:2. Второй мяч хозяев поля, установивший окончательный результат, был забит с сомнительного пенальти, который назначил после просмотра видеоповтора арбитр матча Сергей Карасев.
Мостовой: мы уже привыкли, что в каждом туре то судья ошибется, то ВАР
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 15 тура РПЛ "Ахмат" - "Зенит" (2:2).
Фото: РИА Новости
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