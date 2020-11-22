"Поле было тяжелое, на нем было тяжело созидать. Хотя в конце матча создали два момента, в одном мяч в штангу мог попасть. Могли увезти три очка. Эмоции зашкаливали, очень хотели победить", - заявил Матвеев в эфире канала "Матч Премьер".
Игра 15-го тура в Волгограде между "Ротором" и "Уралом" завершилась со счетом 0:0. Благодаря этому результату екатеринбуржцы закрепились на 11-м месте, набрав после 15-ти матчей 16 очков. "Ротор" сумел подняться с последнего места в РПЛ на одну позицию выше, обойдя "Уфу". У волгоградцев 8 очков по итогам первого круга чемпионата.
В следующем туре "Урал" дома примет "Сочи", а "Ротор" поедет в гости к московскому "Спартаку".
"Эмоции зашкаливали, очень хотели победить". Матвеев - о матче с "Ротором"
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев прокомментировал результат матча с "Ротором" (0:0).
Фото: ФК "Урал"
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