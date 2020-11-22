Сегодня испанское издание Fichajes сообщило, что российский хавбек "Валенсии" может перейти в состав московского "Динамо".
По информации журналиста "СЭ" Константина Алексеева это не соответствует действительности. Московский клуб полностью доверяет Даниилу Лесовому. Переход Черышева может стать слишком дорогим для "Динамо", а также рискованным с медицинской точки зрения.
Денис Черышев кроме "Валенсии" выступал еще за три испанских клуба - "Реал", "Вильярреал" и "Севилью".
Источник: телеграм Константина Алексеева
Источник: "Динамо" не интересуется Черышевым
Московское "Динамо" не планирует подписывать контракт с полузащитником "Валенсии" Денисом Черышевым.
Фото: Чемпионат
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