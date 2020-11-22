Слуцкий: игра была до гола, и вторую игру подряд мы пропускаем этот гол

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 15 тура РПЛ против "Ростова" (0:2).

Фото: ФК "Зенит"