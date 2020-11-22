- Понятно, что есть кадровые потери. В футболе они могут быть всегда. В ключевой момент мы совершаем ошибки, подчас какие-то необъяснимые, очень глупые и простые. Понятно, что мы были ограничены в атакующем потенциале, поэтому задача была выжимать из минимума эпизодов хотя бы какой-то максимум и предельно надежно играть в обороне. Я прекрасно понимал, что игра идет до гола в любую из сторон. Так, по существу, оно и было. К сожалению, вторую игру подряд мы пропускаем этот гол, - сказал Слуцкий в эфире телеканала "МатчПремьер".
Встреча 15 тура Российской премьер-лиги между "Рубином" и "Ростовом" в Казани закончилась победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча желто-синих забил полузащитник Хорен Байрамян, отличившийся на 55 и 76 минутах матча.
"Рубин" потерпел третье поражение подряд с "сухим" счетом (одно в Кубке России - от "СКА-Хабаровска", два в матчах РПЛ - от "Химок" и "Ростова") и по итогам первого круга находится на 10 месте в турнирной таблице с 21 набранным очком. Столько же очков и у "Краснодара", который занимает девятую строчку в турнирной таблице, идущий одиннадцатым "Урал" отстает на 5 пунктов.
В активе "Ростова" 26 очков, в результате победы в Казани желто-синие поднялись на пятое место в чемпионате, обойдя "Локомотив", "Ахмат" и "Сочи".
Слуцкий: игра была до гола, и вторую игру подряд мы пропускаем этот гол
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 15 тура РПЛ против "Ростова" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"
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