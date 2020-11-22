- Хотелось найти, безусловно, внутренние ресурсы для того, чтобы минимизировать потери, но выбыла слишком большая группа игроков. Когда мы ждем в Казани Хвичу, Ин Бома и Старфельта? От нас ситуация никак не зависит. Как только у них будет отрицательный тест, и власти каждой из стран, в которых они находятся, решат их выпустить, разрешат им передвигаться. Ин Бом находится в Австрии, Старфельт в Швеции, а Кварацхелия в Грузии, - передает слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".
В матче 15 тура Российской премьер-лиги казанский "Рубин" уступил на своем поле "Ростову" со счетом 0:2. Победу гостям принес дубль полузащитника Хорена Байрамяна, оформленный в течение второго тайма игры. "Рубин" вышел на эту встречу в ослабленном составе: из-за заражения коронавирусом не смогли вернуться в расположение клуба из своих национальных сборных корейский хавбек Хван Ин Бом, шведский центральный защитник Карл Старфельт и грузинский вингер Хвича Кварацхелия, а защитник Филип Уремович и нападающий Джордже Деспотович получили травмы.
Слуцкий: выбыла слишком большая группа игроков. И мы не знаем, когда они вернутся
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий дал комментарий по итогам проигранного матча 15 тура РПЛ с "Ростовом" (0:2).
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!