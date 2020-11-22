По информации источника, накануне форвард красно-белых отправился в Рим для прохождения обследования по травме, которая обострилась перед игрой сборной России с Сербией (0:5) - блокада коленного сустава. По причине того, что повреждение имеет накопительный эффект, в "Спартаке" было принято решение оперировать Соболева сейчас, а не откладывать на потом. По расчетам москвичей, Александр успеет восстановиться к началу марта, когда возобновится сезон в РПЛ.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: Соболеву в Риме проведут операцию на колене, восстановление займет 3 месяца
По итогам медицинского обследования нападающего "Спартака" Александра Соболева было принято решение провести игроку операцию.
Фото: ФК "Спартак"
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