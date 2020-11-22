По итогам заседания была выявлена одна судейская ошибка - Владимир Москвалев неверно трактовал эпизод на 56-й минуте матча "Зенит" - "Краснодар". Сине-бело-голубые должны были пробить пенальти.
Источник: официальный телеграм-канал РФС
"Зениту" ошибочно не дали пенальти в ворота "Краснодара" и другие итоги заседания ЭСК
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подвела итоги 14-го тура РПЛ.
Фото: официальный телеграм-канал РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!