Напомним, что из "Спартака" Митрюшкин перешел в швейцарский "Сьон".
"Наверное, нет. Опять-таки, это был осознанный путь. А то читал некоторые интервью, где говорили, что меня заставили или агенты увезли… Это чушь, конечно. Я всегда стремился в Европу и осознанно ехал в Швейцарию", - приводит слова Митрюшкина Sport24.
Напомним, что Митрюшкин является воспитанником "Спартака". За основную команду красно-белых в чемпионате России Антон провел 3 матча. Также голкипер является победителем юношеского чемпионата Европы 2013 года.
Митрюшкин: то, что уйти из "Спартака" меня заставили — это чушь
Бывший голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин, ныне выступающий за "Фортуну" из Дюссельдорфа, ответил на вопрос, пожалел ли он хоть раз, что ушел из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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