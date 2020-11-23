Камоцци рекомендовал Эджуке "Спартаку" при Кононове

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке мог перейти в московский " Спартак ".

Фото: ПФК ЦСКА

Советник владельца московского клуба Леонида Федуна Франко Камоцци предлагал обратить внимание на нигерийского форварда на тот момент главному тренеру красно-белых Олегу Кононову. Тогда Эджуке выступал за "Херенвен".



"Мы общались с Олегом по многим игрокам. В том числе, я предложил ему присмотреться к Эджуке. Не в курсе, почему в итоге клуб его не взял", - передает слова Камоцци журналист Иван Карпов.