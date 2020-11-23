Советник владельца московского клуба Леонида Федуна Франко Камоцци предлагал обратить внимание на нигерийского форварда на тот момент главному тренеру красно-белых Олегу Кононову. Тогда Эджуке выступал за "Херенвен".
"Мы общались с Олегом по многим игрокам. В том числе, я предложил ему присмотреться к Эджуке. Не в курсе, почему в итоге клуб его не взял", - передает слова Камоцци журналист Иван Карпов.
Камоцци рекомендовал Эджуке "Спартаку" при Кононове
Фото: ПФК ЦСКА
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