"Было суперпредложение из России. Плюс звали другие французские команды. Но я решил рискнуть и попробовать в "Монако". Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились", - сказал Митрюшкин.
Митрюшкин является воспитанником "Спартака". За основную команду красно-белых в чемпионате России Антон провел 3 матча. Также голкипер является победителем юношеского чемпионата Европы 2013 года.
Напомним, что в конце октября Митрюшкин подписал контракт с "Фортуной".
Источник: Sport24
Митрюшкин заявил, что у него было суперпредложение из России
Вратарь "Фортуны" Антон Митрюшкин рассказал, что мог вернуться в Россию.
Фото: ФК "Монако"
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